Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dieb klaut an Bushaltstelle Handtasche (18.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit hat ein Dieb für einen Handtaschendiebstahl am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Karlstraße genutzt. Eine 73-Jährige hatte ihre Handtasche auf einer Sitzbank an einer Bushaltestelle abgelegt und unterhielt sich mit einer Freundin. Dabei hatte sie die Tasche für einen kurzen Moment nicht im Blick. Das nutzte ein unbekannter Dieb aus, der die Tasche samt Inhalt entwendete. Die leere Tasche fanden Passanten wenige Stunden später in einem Park und gaben sie bei der Polizei ab.

Immer wieder nutzen dreiste Täter die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer aus und leider hat der bekannte Spruch "Gelegenheit macht Diebe" immer wieder seine Berechtigung. Die Polizei rät: Seien Sie achtsam im Umgang mit Ihren persönlichen Gegenständen und Wertsachen und lassen sie diese nie unbeaufsichtigt liegen. Verschließen Sie getragene Handtaschen und bewahren Sie Ihren Geldbeutel immer in geschlossenen Innentaschen auf.

