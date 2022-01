Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß auf Einmündung verursacht Blechschaden (18.01.2022)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der Einmündung der Straßen Jörglisbergweg / Alte Landstraße. Ein 73-jähriger Toyota Fahrer wollte vom Jörlisbergweg nach links in Richtung Bundesstraße 33 abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 58-Jährigen, die im mit einem Ford KA von der "Alten Landstraße" her entgegenkam entgegenkam. Es kam auf der Einmündung zum Zusammenstoß der Autos, wobei am Auto des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

