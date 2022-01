Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer behindern und beleidigen sich auf der Autobahn (17.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Vorfall zwischen mehreren Verkehrsteilnehmern ist es am Montag gegen 20 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen gekommen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes Erlkönig fuhr in Richtung Stuttgart und überholte auf dem linken Fahrstreifen einen 61-jährigen mit einem Lastwagen. Als ein nachfolgendes Auto dicht auffuhr und ihm per Lichthupe das Überholen signalisierte, bremste der Mercedes stark ab. Dadurch musste der Nachfahrende ebenfalls stark abbremsen und ein 48-Jähriger in einem dritten Auto dahinter konnte nur durch Vollbremsung und Ausweichen nach rechts einen Auffahrunfall vermeiden. Der Mercedes-Fahrer fuhr nach dem Abbremsen mit verminderter Geschwindigkeit auf Höhe des Lasters auf dem linken Fahrstreifen weiter und behinderte dadurch den folgenden Verkehr über mehrere Kilometer. Das wiederum nahm der Lastwagenfahrer als Anlass, den 28-Jährigen mit einer obszönen Geste zu beleidigen. Gegen den Mercedes Fahrer ermittelt die Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr, gegen den Lastwagenfahrer wegen Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell