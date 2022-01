Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche NEW-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 18. Januar, aus dem Haus einer 82-Jährigen diversen Schmuck sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Männer gaben sich dafür als NEW-Mitarbeiter aus.

Gegen 13 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür einer 82-Jährigen. Nachdem die Seniorin die Tür öffnete, teilte ihr der Mann mit, er sei Mitarbeiter der NEW und müsse aufgrund eines Rohrbruchs im Stadtgebiet die Wasserleitungen im Badezimmer und der Küche im Haus kontrollieren. Die Seniorin lehnte ihre Wohnungstür lediglich an und ging mit dem Mann in ein Badezimmer im Erdgeschoss. Kurze Zeit später betrat eine weitere männliche Person das Badezimmer und gab sich als Kollege des anderen Mannes aus. Er ging alleine ins Obergeschoss, um auch dort im Badezimmer die Leitungen zu prüfen. Die Männer hielten sich im Verlauf ihrer angeblichen Kontrolle längere Zeit unbeobachtet gemeinsam im Obergeschoss auf. Außerdem erfragten sie bei der Seniorin, wer im Nebenhaus wohne. Sie gab Auskunft, dass es sich um ihren Sohn handeln würde, der zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht da sei. Einen dortigen Einlass, ohne die Anwesenheit ihres Sohnes, verneinte die 82-Jährige gegenüber den Männern. Das Duo verabschiedete sich und verschwand in unbekannte Richtung. Im Obergeschoss stellte die Seniorin fest, dass Schränke durchwühlt worden waren und diverser Schmuck sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlten.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer war etwa 1,65 Meter groß, zwischen 45 und 50 Jahre alt, korpulent, europäisches Erscheinungsbild und sprach hochdeutsch. Der zweite Täter vom gleichen Erscheinungsbild und im geschätzt selben Alter war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Wenn Sie nicht absolut sicher sind, lassen Sie die Person vor der geschlossenen Wohnungstür warten und kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder ein Familienmitglied. Sollte es doch zu einer Straftat kommen, dann rufen Sie die Polizei. Haben Sie keine Scheu und zeigen Sie die Tat an! (cr)

