Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schloss Rheydt: Exhibitionist stellt sich Joggerin in den Weg

Mönchengladbach (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Montag, 17. Januar, um 11.20 Uhr am Schloss Rheydt einer 36-jährigen Joggerin mit entblößten Genitalien in den Weg gestellt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Die Sportlerin war auf ihrer Laufrunde um das Schlossgelände unterwegs, als auf einmal ein Mann vor ihr auf dem Weg stand, seine Hose öffnete und sich an seinem Geschlechtsteil anfasste.

Die 36-Jährige verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung durch. Ein Streifenteam fand den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe. Die Beamten nahmen seine Personalien und seine Aussage auf. Den 34-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (jn)

