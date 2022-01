Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgängerin von Auto touchiert - 27-Jährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Burggrafenstraße ist es am Montag, 17. Januar, gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 28-jährigen Autofahrerin und einer 27-jährigen Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Die 28-Jährige befuhr die Burggrafenstraße in Richtung Aachener Straße, als ihr ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegenkam. Um eine Rettungsgasse zu bilden, fuhr die Frau an den Fahrbahnrand. Als sie wieder anfahren wollte, lief zwischen den Fahrzeugen von der anderen Fahrbahnseite eine 27-jährige Fußgängerin über die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell