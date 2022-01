Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 51-Jährige vereitelt Einbruch in ihre Wohnung

Mönchengladbach (ots)

An der Regentenstraße in Gladbach haben am Montag, 17. Januar, um kurz nach 11 Uhr zwei noch unbekannte Männer versucht, in die Wohnung einer 51-jährigen Frau einzubrechen.

Laut eigenen Angaben der Bewohnerin befand sich diese alleine zu Hause, als auf einmal bei ihr sturmgeklingelt wurde. Durch den Türspion sah sie einen fremden Mann und entschied, ihm nicht zu öffnen. Kurz darauf vernahm sie kratzende Geräusche an ihrer Tür. Erneut blickte sie durch den Spion und sah nun, dass ein weiterer Mann vor ihrer Tür erschienen war, der sich zusammen mit dem ersten, der zuvor sturmgeklingelt hatte, am Türschloss zu schaffen machte.

Die 51-Jährige schrie daraufhin die Männer durch die geschlossene Tür laut an und trieb sie so in die Flucht.

Sie beschrieb die Verdächtigen wie folgt:

Der eine ist um die 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, trägt eine Glatze mit grauem Haarkranz sowie eine Bille und hatte zur Tatzeit eine dunkle Jacke an. Der andere ist Mitte 30, hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkles, volles Haar und trug ebenfalls eine dunkle Jacke.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der 02161-290. (jn)

