POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsatz

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht durch Radfahrerin gesucht

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin streifte am Mittwoch gegen 13:20 Uhr im Seehaldenweg einen VW Golf und verursachte hierdurch ca. 750 Euro Sachschaden. Obwohl die Zweiradfahrerin den Unfall bemerkte und noch angesprochen wurde, entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfall beim Überholen

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 1849 zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein. Eine 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ein 47-jähriger VW-Fahrer befuhren die Kreisstraße hintereinander in Richtung Weiler zum Stein. Der VW-Fahrer wollte den Mercedes sowie einen davor fahrenden Pkw überholen. Als er auf Höhe des Mercedes war, setzte die 60-Jährige ebenfalls zum Überholen an und kollidierte mit dem VW. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, die Beteiligten blieben unverletzt.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf am frühen Donnerstagmorgen gegen 5:30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zum Rems-Murr-Klinikum aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um einen Fehlalarm.

Fellbach: Unfall nach Brandalarm

Die örtliche Feuerwehr rückte am Mittwoch kurz vor 14 Uhr mit zu einem Brandalarm in die Kaisersbacher Straße aus. Dort löste in einer Wohnung eine eingeschaltete Herdplatte den Alarm aus. Die Feuerwehr konnte noch vor Brandentstehung die Gefahr bannen. Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges kollidierte mit einem vorausfahrenden Mercedes-Sprinter und schob dieses Auto noch auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

Fellbach: Unfall beim Einfahren

Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Höhenstraße ein. Sie missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einer VW-Fahrerin zusammen, die dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. An den Autos entstand 5000 Euro Sachschaden. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt.

