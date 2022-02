Polizei Braunschweig

POL-BS: Gartenlaube durch Feuer zerstört- Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg,

10.02.2022, 18.29 Uhr

Eine Gartenlaube am Madamenweg wurde durch ein Feuer zerstört.

Am Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am Madamenweg gerufen. Eine Gartenlaube im Bereich der Autobahnbrücke stand in Vollbrand. Nachdem der Brand gegen 20.30 Uhr komplett gelöscht war, wurde der Brandort durch die Polizei aufgenommen. Die Gartenlaube aus Holz wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

