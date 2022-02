Polizei Braunschweig

POL-BS: Präparierte Hundeköder in der Virchowstraße aufgefunden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Virchowstraße,

08.02.20222, 19.00 Uhr

Ein unbekannter Täter hat in der Virchowstraße präparierte Mettbällchen verteilt.

Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Virchowstraße gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, dass ein Mann Mettbällchen auf dem Gehweg verteilt hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Mettbällchen mit Reißzwecken gefüllt waren. Bei einer Absuche fanden die Polizisten in den angrenzenden Straßen über 30 dieser Mettbällchen. Sie lagen in Blumenkübeln, Hausecken und auf Grünflächen. Die Köder wurden eingesammelt und später entsorgt.

Der Zeuge kann den Mann wie folgt beschreiben:

- blonde Haare - schwarzer Rucksack - dunkle Kleidung - neongelbe Warnweste

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell