Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf der Donaustraße - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Donaustraße,

05.02.2022, 17.45 Uhr

Auf der Donaustraße kam es zu einem Unfall mit drei Verletzten.

Am Samstag kam es auf der Donaustraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Braunschweiger wollte mit seinem Audi von der Donaustraße nach links in die Straße "Am Queckenberg" einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Braunschweiger mit seinem Skoda auf der Donaustraße stadteinwärts. Die Wege der Fahrzeuge kreuzten sich und es kam zum Zusammenstoß. Der Skodafahrer und seine beiden Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Um die Unfallursachen besser nachvollziehen zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell