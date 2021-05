Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Samstagmorgen gegen 11:00 h befuhr ein weißer Transporter die Siebengebirgsstraße in Unkel in Fahrtrichtung NRW und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. An dem parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall wurde von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet. Das flüchtende Fahrzeug wird als weißer Kastenwagen mit Blumen-Applikationen im 70er Jahre Stil beschrieben. Das Fahrzeug dürfte zudem unfallbedingte Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell