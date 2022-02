Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit jugendlichem Fußgänger

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leonhardstraße

06.02.2022, 01.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem ein Auto einen Fußgänger angefahren haben soll.

Ein 17-Jähriger war in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr zu Fuß entlang der Leonhardstraße unterwegs. Als er die Straße in Höhe Altewiekring etwa zur Hälfte überquert hatte, kam ein Fahrzeug die Leonhardstraße in Richtung stadtauswärts in seine Richtung gefahren. Es soll sich hierbei um einen dunklen BMW oder Ford gehandelt haben.

Der Fahrer des Wagens streifte den Fußgänger, so dass dieser zu Fall kam, und setzte seinen Weg fort, ohne sich um den gestürzten Jugendlichen zu kümmern.

Passanten versorgten den 17-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst. Eine Zuführung ins Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell