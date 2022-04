Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Mehrere PKW aufgebrochen - weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter 15 geparkte Pkw im Stadtteil Rheinau auf und durchsuchte diese. Dabei schlug der Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe der Autos auf, die im Bereich der Relaisstraße geparkt waren, um in den Innenraum zu gelangen. Ob er dabei auch Beute machte, ist bislang Ermittlungssache.

Der Polizeiposten Rheinau, der bereits erste Spuren an den Tatorten sicher konnte, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweisgeber, die im Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 876820 zu melden. Erste Hinweise ergaben, dass gegen 3:30 Uhr möglicherweise zwei Radfahrer im Rheinauer Ring an dem oder der Täter vorbei fuhren - diesen werden inbesondere gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell