Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch verursacht hohen Sachschaden

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen meldete ein Zeuge, dass Unbekannte versuchten, in ein Zweifamilienhaus einzudringen. Im Laufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Baugrundstück in der Frohngasse in Jena und versuchten die Wohnungseingangstür des im Bau befindlichen Wohngebäudes aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wurde durch den Zeugen auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell