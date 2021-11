Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Symbole

Weimar (ots)

An einen Unterstand zwischen einem Garagenkomplex und einem Wohnhaus in Weimar West wurden gestern mehrere Schmierereien festgestellt. Sowohl an der Verkleidung der Örtlichkeit, wie auch auf dem Boden brachten ein oder mehrere unbekannte Täter verfassungsfeindliche Symbole auf. Da sie hierfür Kreide benutzten, konnten die Schmierereien nach der Anzeigenaufnahme umgehend wieder entfernt werden.

