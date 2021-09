Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Zwei gestürzte Motorradfahrer - beide verletzt

Sinsheim (ots)

Im Laufe des Sonntages war das Polizeirevier Sinsheim mit zwei gestürzten Motorradfahrern zu tun, die sich dabei verletzten.

Kurz nach 11 Uhr erwischte es einen 65-jährigen Harley-Fahrer, der auf der K 4284 von Hasselbach kommend in Richtung Ehrstädt abbiegen wollte. Dabei stürzte der Mann, wie Zeugen mitteilten, bei relativ geringer Geschwindigkeit. Mit einer Beinverletzung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine "Fat Boy" wies nur einen geringen Sachschaden auf.

Einige Stunden später war eine 16-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrer Yamaha von Reihen in Richtung Steinsfurt unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt hatte sich ein Rückstau gebildet. Aufgrund eines Bremsfehlers stürzte die Jugendliche und verletzte sich. Auch sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die L 592 wurde für wenige Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden ist auch hier gering.

