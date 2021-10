Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211012.2 Schwentinental: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Schwentinental (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe Schwentinental zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 21-jährige Kielerin die Bundesstraße 76 in Richtung Preetz. In Höhe der Weinbergsiedlung bremste sie, weil ein vor ihr fahrendes Fahrzeug aus unbekannten Gründen abrupt abbremste. Die 21-Jährige und ein hinter ihr fahrender 73-jähriger aus Schwentinental kamen mit ihren PKW zum Stehen. Eine 25-jährige Kielerin, die ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, fuhr mit ihrem PKW auf das Fahrzeug des 73-Jährigen auf. Dieses Fahrzeug wurde in das davorstehende Fahrzeug der 21-Jährigen geschoben.

Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 25-Jährige schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 76 für eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

Björn Gustke

