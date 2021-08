Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Euskirchen (ots)

In Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Eifelring in Euskirchen wurde am Mittwochabend gegen 19.13 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen kontrolliert. Bei Prüfung der Verkehrstauglichkeit wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Eine Blutprobe wurde im Anschluss auf der Polizeiwache entnommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell