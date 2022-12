Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreiste Betrugsmasche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 75-Jährige erhielt am 14. Dezember 2022 eine SMS auf ihr Smartphone, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie vermeintlich die Rückzahlung ihres Gasabschlags erhalten solle. Hierzu wurde sie aufgefordert, auf den mitgesendeten Link zu klicken. Über den Link öffnete sich ein Browserfenster, dass der Aufmachung ihres örtlich zuständigen Geldinstituts in vielen Punkten sehr ähnelte. Die Seniorin dachte, dass alles seine Richtigkeit hatte und entsprach der folgenden Aufforderung, zwei selbst generiete TAN-Nummern einzugeben. Nachdem sich weiterhin nichts tat, schloss sie das Fenster. In den Folgetagen bemerkte sie, dass einige rechtswidrige Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen wurden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die eigenen Angehörigen bezüglich dieser Masche zu sensibilisieren. Außerdem ist es ratsam, sich beim Gasversorgungsunternehmen über die Richtigkeit der Maßnahme zu vergewissern. Ferner ist diese Art von Zahlungsabwicklungen für Geldinstitute unüblich. Mehr unter www.polizei-beratung.de und bei den Beratungsstellen Ihrer örtlich zuständigen Polizei. (ah)

