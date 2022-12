Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten

Ohrdruf (ots)

Heute Morgen wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall in der Weststraße leicht verletzt. Ein 51-jähriger Renault-Fahrer wollte nach links in die Straße "Zur Heide" abbiegen und beachtete den Vorrang eines entgegenkommenden Audi (w/40) nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wenige Stunden zuvor, gegen 04.00 Uhr, verlor eine 48-jährige Nissanfahrerin in der Herrenhöfer Landstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit der Leitplanke und verletzte sich leicht. (ah)

