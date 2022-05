Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 14-jährige Maya E. aus Eberbach wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit Dienstagmorgen vermisste 14-jährige Maya E. aus Eberbach wurde am Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Frankfurt am Main aufgegriffen. Sie wurde anschließend in die Obhut ihrer Familie gegeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Warum die 14-Jährige verschwand und wo sich die Jugendliche in den letzten Tagen aufgehalten hat, ist derzeit noch unklar.

Medienvertreter, die das Lichtbild aus der Öffentlichkeitsfahndung verwendet haben, werden gebeten, dieses aus dem Bestand zu nehmen.

Ursprungsmeldungen: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5219772 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5220039 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5220543

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell