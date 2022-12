LPI-GTH: Fahrzeug abgebrannt - Zeugen gesucht

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend mussten Feuerwehr und Polizei nach Mühlberg ausrücken, weil "Am Burgbach" eine Gartenlaube in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte die Flammen gegen Mitternacht vollständig löschen, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

