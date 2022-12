POL-F: 221209 - 1419 Frankfurt-Nordend: Brand in Kinderzimmer

Frankfurt (ots) - (lo) Am Mittwoch (07. Dezember 2022) gegen 03:00 Uhr kam es in der Königsteiner Straße zu einem Einbruch, in dem zwei bislang unbekannten Täter sich Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft haben, im Verkaufsraum Bargeld in Höhe von 500 Euro entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten. Durch eine Zeugin konnten die Täter wie folgt ...

mehr