POL-VIE: Einbruch in Firma - Metallrohlinge gestohlen

Willich (ots)

Unbekannte stahlen eine große Menge Metallrohlinge mit noch nicht genau zu beziffernden Wert.

Die Unbekannten brachen in der Nacht von Freitag, dem 18.11.2022 und Samstag, dem 19.11.2022 zwischen 19:30 h und 07:30 h ein Fenster einer metallverarbeitenden Firma an der Hans-Böckler-Straße auf und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Metallrohlingen. Der genaue Wert des gestohlenen Metalls konnte noch nicht beziffert werden, könnte aber durchaus im sechsstelligen Bereich liegen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1118)

