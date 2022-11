Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221118: Nettetal-Lobberich: 79-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei Viersen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Nettetal die Straße Dyck in Nettetal-Lobberich. An der Kreuzung der B509 beabsichtigte der Pedelec-Fahrer diese zu überqueren und übersah hierbei augenscheinlich den bevorrechtigten, kreuzenden Pkw eines 61-jährigen Erkelenzers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B509 im Bereich der Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt. /LK (1116)

