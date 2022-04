Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.04.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Obermarkt in Eschwege eine Sitzbank vor dem Gebäude der Tourist-Information mittels eines Bodenfeuerwerks beschädigt. Die Täter entzündeten das Feuerwerk auf der Sitzfläche, so dass an der Lehne der Bank ein Schaden von 50 Euro entstand. Der Vorfall geschah am gestrigen Dienstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Körperverletzung; Kunde und Verkäufer zeigen sich gegenseitig an

In einem Gemischtwarengeschäft in der Herrenstraße in Sontra kam es gestern gegen 17.35 Uhr offenbar zu einem Konflikt zwischen einem 65-jährigen Verkäufer aus Sontra und einem ebenfalls aus Sontra stammenden 22-jährigen Kunden. Hintergrund waren offenbar Uneinigkeiten, über ein paar zuvor käuflich erworbene Gegenstände, die der 22-Jährige beanstanden wollte. Im Zuge des Streitgesprächs soll es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein die letztlich dazu führte, dass beide Männer den jeweils anderen wegen Körperverletzung anzeigten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Zu mehreren Sachbeschädigungen im Zeitraum zwischen dem 01.04.2022 (18.00 Uhr) und dem 03.04.2022 (16.30 Uhr) kam es in Hessisch Lichtenau auf dem Ferienspielgelände in der Straße "Am Kalkbrunnen". Hier wurden u.a. zwei gemauerte Außengrills beschädigt, Pflastersteine auf ein Dach geworfen, Kleber in ein Türschloss eingebracht und ein Mülleimer mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Die Sachschäden sind noch nicht abschließend beziffert. Aufgrund des aufgemalten Hakenkreuzes erweitern sich die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen auch um den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

