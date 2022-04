Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.04.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Sporthalle; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte an der Heubergsporthalle im Wacholderweg in Eschwege auf der Rückseite eine Fensterscheibe mutwillig beschädigt und dadurch einen Schaden von 300 Euro angerichtet. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr, ereignet hat. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein Schaden von 10.000 Euro entstand bei einem Wildunfall heute Morgen auf der Landesstraße L 3238 zwischen Trubenhausen und Uengsterode. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hatte hier gegen 06.25 Uhr eine Hirschkuh erfasst, die nach dem Aufprall am Unfallort verendete.

Spiegel abgefahren und geflüchtet; Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Vorbeifahren an einem weißen Opel Astra Kombi den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall geschah zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.40 Uhr in der Niedergutstraße in Großalmerode, wo der Opel Astra geparkt stand. Aufgrund der Spurenlage muss der Verursacher aus Richtung der B 451 kommend in Richtung der Straße "Bunte Mühle" gefahren sein. Der Schaden an dem Opel wird auf 250 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

26-Jähriger erleidet Nasenbeinbruch durch Kopfnuss

Wegen eines Vorfalls von Körperverletzung hat die Polizei in Witzenhausen Ermittlungen gegen einen 24-jährigen Mann aus Witzenhausen aufgenommen. Angezeigt wurde den Beamten ein Vorfall vom vergangenen Wochenende, wonach der 24-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte in der Brückenstraße in Witzenhausen einem 26-jährigen Besucher unvermittelt eine Kopfnuss verpasst haben soll. Das 26-jährige Opfer erlitt bei dem Vorfall offenbar einen Nasenbeinbruch und zeigte den ihm namentlich bekannte Tatverdächtigen daraufhin wegen Körperverletzung an.

Parkplatzrempler

Um kurz nach 08.00 Uhr am Dienstagmorgen hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf beim Einparken aus Unachtsamkeit ein Fahrzeug beschädigt und einen Schaden von insgesamt 1050 Euro verursacht. Der Vorfall geschah in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen auf dem Parkplatz vor dem dortigen Bahnhofsgebäude. Die entstandenen Streifschäden an den Autos belaufen sich auf 500 und 550 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell