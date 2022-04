Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall auf der B 27, derzeit Vollsperrung - Folgemeldung

Eschwege (ots)

Ergänzend zu der Erstmeldung zu dem Unfall zwischen zwei Lkws, kann mitgeteilt werden, dass die Sperrungen und Abschleppmaßnahmen noch andauern, da beide verunfallten Fahrzeuge noch umgeladen werden müssen. Betreffend den Betonmischer wird dieser derzeit leergepumpt; das Umladen des Sattelzuges wird dagegen noch einige Stunden in Anspruch nehmen, sofern dieses für die Abschleppmaßnahmen erforderlich ist. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Zum Unfallhergang ist nach bisherigen Ermittlungsstand bekannt, dass der 55-jährige Fahrer des Betonmischers, der in Richtung Göttingen unterwegs war, beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges nahm an, dass dieser nach rechts abbiegen wollte und setzte daraufhin zum Überholen des Betonmischers über eine Sperrfläche hinweg an. Als der Betonmischer dann nach links abbog kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen zwischen 150.000 und 200.000 EUR bewegen.

Im Einsatz waren die örtlichen Feuerwehren, die Straßenmeisterei sowie die Rettungsdienste. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt, nachdem sicher feststand, dass keiner der Fahrer in den Fahrzeugen eingeklemmt war.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

