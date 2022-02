Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fußgänger bei tiefstehender Sonne übersehen

Ennepetal (ots)

Ein 24-jähriger Hagener war am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw auf der Hagener Straße unterwegs. Als er in den Talsperrenweg abbiegen wollte, übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 75-jährige Hagenerin, die die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau konnte durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern, verletzte sich jedoch trotzdem leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

