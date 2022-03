Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Unbekannte entwenden Rüttelplatte

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Montag (28.3.), gegen 8.30 Uhr, dass eine Rüttelplatte auf einer Baustelle an der Heidestraße fehlte. Vom ursprünglichen Abstellort der Rüttelplatte zog sich eine frisch abgerüttelte, etwa drei Meter lange Spur zum befestigten Bereich der Baustelle. Von dort aus haben die bisher Unbekannten das schwere Gerät im Wert von mehreren tausend Euro augenscheinlich abtransportiert. Da es mittels eines Benzinmotors betrieben wird, ist davon auszugehen, dass ein lautes Geräusch zu hören war als die drei Meter zurückgelegt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges im Bereich der Heidestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Am Samstag zuvor hatte der Mitarbeiter die Rüttelplatte am Abend mit einer Plane abgedeckt.

