Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW-Anhänger und Diesel entwendet - Zeugen gesucht

Kirchlengern (ots)

(jd) Zu einem schweren Fall des Diebstahls kam es am Samstag (26.3.) auf einem Firmengelände in der Albert-Schweitzer-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge koppelten unbekannte Täter einen Sattelauflieger an ihre eigene Sattelzugmaschine an, um so den Anhänger entwenden zu können. Dieser war mit rund 600 Euro-Paletten beladen. Zudem pumpten sie etwa 580 Liter Dieselkraftstoff aus einem ebenfalls auf dem Firmengelände abgestellten LKW in ihren Sattelzug ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Als Tatzeitraum wird die Zeit zwischen 20.20 und 21.30 Uhr am Samstagabend eingegrenzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einer orangen Zugmaschine der Marke Scania oder dem entwendeten Sattelauflieger mit dem Kennzeichen HF-WN 55 machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell