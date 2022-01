Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl

Offenburg (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwochnachmittag in einer Lebensmittelfiliale in der Carl-Blos-Straße haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13:15 Uhr soll ein 16-Jähriger eine Getränkedose entwendet haben. Bei der anschließenden Kontrolle soll er einen Zeugen geschlagen und leicht verletzt haben. In Folge konnte der Jugendliche von dem 34 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in der Turnhallestraße bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell