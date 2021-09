Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

--- Korrektur der ersten Überschrift ---

--- Heilbronn: Fußgänger angefahren ---

Am Donnerstagabend wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn leicht verletzt. Gegen 12.45 Uhr war die 40-Jährige zu Fuß in der Hirschstraße unterwegs. Vermutlich übersah ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer die Frau beim Herausfahren aus einem Gartengrundstück und fuhr sie an. Durch den Zusammenstoß wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Heilbronn: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden verursachte ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter bei einem Unfall in Heilbronn und fuhr weiter. Gegen 20 Uhr touchierte der Transporter einen am Fahrbahnrand der Hirschstraße abgestellten Audi Q3. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der 50-Jährige weiter. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten sich bei der Polizei, wodurch die Verkehrsunfallflucht geklärt werden konnte. Der Fahrer des Sprinters muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Langenbrettach: Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Geldautomatenaufbruch in der Nacht auf Mittwoch in Langenbrettach-Brettach geben können. Unbekannte Täter klauten gegen 1.30 Uhr zuerst eine Leiter aus einer Gartenhütte, die sich auf einem Gartengrundstück zwischen Brettach und Cleversulzbach links der Brettacher Straße kurz vor dem Ortseingang Brettach befindet. Mit Hilfe dieser Leiter gelangten die Diebe dann in die Bankfiliale in Brettach in der Rathausstraße, öffneten gewaltsam den Geldautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Zeugen, die entweder am beschriebenen Gartengrundstück oder in der Nähe der Bankfiliale verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 1044444, zu melden.

Heilbronn: Betrunken Auto gefahren

Mit mehr als zwei Promille war eine 42-Jährige am Donnerstag mit ihrem Auto in Heilbronn unterwegs. Gegen 12.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Audi und die Frau. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin deutlich betrunken war, was ein Alkoholtest bestätigte. Die Frau musste in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der 42-Jährige wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Güglingen: Mit über 3,4 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Mehr als 3,4 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am späten Donnerstagabend bei einem Autofahrer in Güglingen an. Der Mann befuhr gegen 21.45 Uhr die Heilbronner Straße. Nach der Kreuzung zur Lindenstraße kam der 59-Jährige mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach circa 200 Metern kam der Wagen zum Stehen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Nach einem Alkoholtest musste der 59-Jährige zur Blutentnahme in eine Arztpraxis. Vor Ort wurde dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell