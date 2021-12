Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeieinsätze in Siek und Kankelau

Ratzeburg (ots)

23. Dezember 2021 | Kreis Stormarn / Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.12.2021 - Siek / Kankelau

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern (22.12.2021) kam es gegen 16.00 Uhr und gegen 18.05 Uhr zu größeren Polizeieinsätzen in Siek und Kankelau.

In beiden Fällen befanden sich die einsatzauslösenden Personen in einem psychischen Ausnahmezustand.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen bedrohte gegen 16.00 Uhr ein 68-jähriger Sieker seinen Nachbarn mit einer Schusswaffe. Aus diesem Grund wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Gegen 20.45 Uhr konnte der 68 Jahre alte Mann durch das SEK festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden niemand verletzt. Ein Reizstoffsprühgerät, welches in Art und Form einer Schusswaffe ähnelt, konnte in der Wohnung des Siekers sichergestellt werden. Nach amtsärztlicher Begutachtung wurde der 68-Jährige in ein Psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.05 Uhr kam es in Kankelau ebenfalls zu einem SEK-Einsatz. Hintergrund des Polizeieinsatzes waren häusliche Gewalt sowie ein angekündigter Suizid. Nachdem ein 79-jähriger seine Ehefrau körperlich attackierte, kündigte er für den Fall einer polizeilichen Hinzuziehung seinen Suizid durch einen Schusswaffengebrauch an. Aufgrund der vorliegenden Gefahrenlage wurde das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Die Beamten des SEK betraten gegen 19:00 Uhr die Wohnung und konnten den 79-jährigen ohne jeden Widerstand in Gewahrsam nehmen. Verletzt wurde auch bei diesem Einsatz niemand. In der Wohnung konnten dann mehrere scharfe Schusswaffen und Munition aufgefunden werden. Der 79-jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dem amtsärztlichen Dienst vorgeführt. Es folgte eine anschließende Krankenhauseinweisung.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

