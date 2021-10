Polizei Mettmann

POL-ME: 363 Geschwindigkeitsverstöße in sieben Stunden - Langenfeld - 2110088

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Samstag (16. Oktober 2021) hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in Langenfeld etliche Verstöße festgestellt.

Im Zeitraum von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr am Mittag hatte ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld, am Ortsausgang Richtung Düsseldorf-Garath auf Höhe der Straße Wolfhagen seine Messstation aufgebaut. Dabei wurden an dem Teilstück der Straße, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt, insgesamt 363 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Besondere Aufmerksamkeit zog unter anderem der Fahrer eines BMW auf sich. Dieser war zunächst um kurz vor 9:30 Uhr mit seinem BMW mit 83 km/h in Richtung Düsseldorf an der Messstelle vorbeigefahren. Etwa eine halbe Stunde später kehrte das gleiche Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung zurück - diesmal mit 77 Kilometern pro Stunde. Die Folge: Auf den Halter des BMW kommen nun gleich zwei Ordnungswidrigkeiten-Verfahren zu, hohe Bußgelder drohen.

Eine weitere Besonderheit war, dass gleich vier zu schnell fahrende Linienbusse mit Fahrgästen von der Polizei "geblitzt" wurden, weil die Fahrer mitunter deutlich zu schnell unterwegs waren. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit entsprechenden Bußgeldern eingeleitet.

Ein "verkehrsdidaktisches Gespräch" mit einem zunächst uneinsichtigen Langenfelder musste der Mitarbeiter des Verkehrsdienstes während seiner Messungen dann auch noch führen: So hatte ein Mann sein Fahrzeug ausgerechnet vor dem Messgerät der Polizei abgestellt und so kurzzeitig, bewusst oder unbewusst, die weitere Arbeit der Polizei behindert. Zudem beschimpfte und beleidigte der Langenfelder auch noch den Mitarbeiter der Polizei, letztendlich konnte er jedoch im Rahmen eines Gesprächs davon überzeugt werden, seinen Wagen fortzufahren.

Die Polizei wird zusätzlich zu ihren wöchentlich angekündigten Geschwindigkeitsmessungen auch künftig nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell