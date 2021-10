POL-ME: Schuhprofil führt zu Tatverdächtigem - Wülfrath - 2110086

Polizei Mettmann

Schuhprofil führt zu Tatverdächtigem - Wülfrath

Mettmann

Am frühen Montagmorgen (18. Oktober 2021) sind die Eingangstüren von zwei Supermärkten in Wülfrath stark beschädigt worden. Die Polizei konnte in dem Zusammenhang später ein Fahrzeug mit mehreren Personen feststellen, von denen eine als tatverdächtig gilt.

Das war geschehen:

Gegen 1.40 Uhr ist die Polizei zu einem Supermarkt an der Straße Zur Fliethe in Wülfrath gerufen worden. Dort hatte ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger die Eingangstüre beschädigt, in dem er offensichtlich dagegen getreten hat. Vor Ort konnte an den Türen ein eindeutig frischer Schuhabdruck festgestellt werden.

Kurze Zeit später wurden die Beamtinnen und Beamten zu einer weiteren Sachbeschädigung einer Eingangstüre eines Supermarktes an der Goethestraße in Wülfrath gerufen. Dort hatten die Täter die Tür mit einem Gully-Deckel eingeworfen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor eine dunkle Mercedes A-Klasse beobachtet, die auf dem dortigen Parkplatz mehrere Runden drehte sowie eine Person, die sich im Bereich der Eingangstüre aufhielt.

Infolge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellen die Beamtinnen und Beamten kurz darauf eine schwarze Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz Am Diek fest. Einer der drei Insassen, ein 21-jähriger Erkrather, trug Schuhe mit demselben Schuhprofil, welches an der Tür des Supermarktes Zur Fliethe festgestellt werden konnte. Die Schuhe wurden sichergestellt. An den Einganstüren entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Auf den 21-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

