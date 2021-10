POL-ME: Polizei fasst mutmaßliche Werkzeugdiebe - Velbert / Heiligenhaus - 2110085

Polizei Mettmann

Polizei fasst mutmaßliche Werkzeugdiebe - Velbert

Heiligenhaus

Mettmann

In der Nacht zu Samstag (16. Oktober 2021) hat die Polizei in Heiligenhaus zwei mutmaßliche Kfz-Aufbrecher und Werkzeugdiebe gestellt und vorübergehend festgenommen.

Das war geschehen:

Gegen 4:30 Uhr am noch sehr frühen Samstagmorgen waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Ratinger Straße in Heiligenhaus gefahren. Dabei kamen sie kurz hinter der Einmündung des Angerwegs an einem verdächtigen Fahrzeug vorbei, dessen Heckklappe offen stand. Als die Polizeibeamten dort nach dem Rechten schauten, trafen sie auf zwei junge Männer (21 und 26 Jahre alt) aus Osteuropa, welche gerade wegfahren wollten. Direkt neben dem Fahrzeug stellten die Beamten mehrere Werkzeugkoffer fest, woraufhin sich der Verdacht ergab, dass die beiden bereits polizeilich wegen Diebstahl in Erscheinung getretenen Männer die Werkzeugkoffer entwendet hatten. Daher wurden die Männer wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen und zur Wache nach Velbert gebracht.

Einige Stunden später meldete sich gegen 11:45 Uhr ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs aus Velbert-Kostenberg. Der Mann hatte gerade festgestellt, dass in der Nacht zu Samstag sein Firmenwagen, welchen er am Vorabend auf einem Parkplatz der Straße "Am Kostenberg" abgestellt hatte, aufgebrochen wurde. Bei einer darauffolgenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei dem in der Nacht in Heiligenhaus sichergestellten Diebesgut zum großen Teil um das aus dem Firmenfahrzeug am Kostenberg sichergestellte Werkzeug bzw. um Arbeitsmaschinen handelte.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft durften die beiden die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Gegen die beiden hinlänglich bekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell