Polizei Bielefeld

POL-BI: Roter Bus nach Verkehrsunfall gesucht

Bielefeld (ots)

CS/ Bielefeld / Gellershagen - Am Montag, den 28.06.2021, kam es zu einem Unfall auf der Drögestraße, der beteiligte rote Bus wird nach wie vor gesucht.

Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Bielefelder in seinem schwarzen Mazda die Drögestraße in Richtung Schloßhofstraße. In Höhe der Straße "Am Brodenhagen" musste der Mazda verkehrsbedingt halten. Zu dieser Zeit fuhr ein roter Omnibus dem Mazda entgegen, der ihn mit seiner hinteren, linken Seite am Heckbereich touchierte. Der 49-jährige Mazdafahrer entdeckte beim Aussteigen einige orangefarbene Splitter, die möglicherweise von einer seitlichen Begrenzungsleuchte, bzw. einem seitlichen Reflektor stammen könnten. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall, bzw. zu dem gesuchten Bus machen?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell