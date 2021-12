Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Weißer Transporter gesucht

Ratzeburg (ots)

21.12.2021 - Stapelfeld

Am 21.12.2021, zwischen 13.15 Uhr und 14.25 Uhr, kam es im Stellauer Kirchenweg in Stapelfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter zerschlugen im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Fenster und drangen so in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten/durchwühlten das ganze Haus und erbeuteten dabei diversen Schmuck. Der Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro Zum Zeitpunkt des Einbruches befand sich keine weitere Person im Haus.

Ermittlungen haben ergeben, dass während des Tatzeitraumes ein weißer Transporter auffällig langsam den Stellauer Kirchenweg entlang gefahren sei. In dem Fahrzeug sollen zwei Männer gesessen haben. Ein Zusammenhang zwischen dem Transporter und dem Einbruch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen?

Wer hat insbesondere den besagten weißen Transporter im Stellauer Kirchenweg oder auch in der Umgebung gesehen und kann nähere Angaben zum Kennzeichen oder sonstigen Besonderheiten am Fahrzeug machen?

