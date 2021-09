Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Elektrofachmarkt ++ Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken unterwegs gewesen

Winsen (ots)

Einbruch in Elektrofachmarkt

Ein Elektrofachmarkt an der Straße Löhnfeld ist am frühen Sonntagmorgen, 19.09.2021, von Dieben heimgesucht wurden. In der Zeit zwischen 04.30 und 05.30 Uhr brachen die Täter eine Hintertür am Gebäude auf und gelangten so ins Innere. Dort öffneten sie gewaltsam eine Bürotür und entwendeten daraus mehrere iPads. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Löhnfeld oder im rückwärtigen Wohngebiet aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken unterwegs gewesen

Ein Zeuge meldete am Sonntag, 19.09.2021, gegen 18.45 Uhr, einen Mercedes Sprinter, der in starken Schlangenlinien zwischen Meckelfeld und Maschen unterwegs gewesen sei. Als Beamte eintrafen, stand der Kleintransporter in einem Feldweg. Dessen mutmaßlicher Fahrer, ein 50-jähriger Mann, stand neben dem Fahrzeug. Er gab zunächst an, nur Beifahrer gewesen zu sein. Die Gesamtumstände sowie die Beobachtungen des Zeugen sprachen jedoch dafür, dass es sich um den Fahrer handelte. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

