Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Parkendes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Eine bislang Unbekannte soll am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "In den Brachfeldern" beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich die mutmaßliche Unfallverursacherin vom Unfallort. Bei dem Vorfall, der sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ereignet haben dürfte, entstand nach derzeitigem Stand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine jüngere Frau handeln, welche ein weißes Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen "RW-" fuhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach zu melden.

/jp

