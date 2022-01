Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Sachbeschädigung Platzverweis erteilt

Rastatt (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Mittwochnachmittag an einer Gaststätte in der Straße "Am Schloßplatz" randaliert. Gegen 16:30 Uhr zerstörte er mittels Fußtritt die Scheibe eines Speisekartenaushangs. Überdies belästigte der Mann Passanten im Bereich des Schlossparks. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt erteilten dem alkoholisierten Randalierer einen Platzverweis. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

