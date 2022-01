Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwerverletzter nach Arbeitsunfall

Wolfach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in Wolfach wurde ein Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein fallender Baum gegen 12:10 Uhr einen weiteren und entwurzelte diesen. Der zweite Baum erfasste den 49-jährigen Arbeiter und verletzte ihn schwer. Ein alarmierter Rettungshubschrauber musste nicht landen, der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfach unterstützen die Maßnahmen am Unglücksort.

