Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall nach Verfolgungsfahrt

Achern (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Kolpingstraße zu einem Unfall zwischen einem Fiat und einem Streifenwagen des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Der 55-Jährige Fahrer des Fiats sollte zunächst gegen 18:15 Uhr auf der L87 im Bereich der Maiwaldkreuzung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mittfünfziger versuchte jedoch zu flüchten und kollidierte hierbei in der Fautenbacher Straße mit einem entgegenkommenden und zur Unterstützung herbeigerufenen Polizeifahrzeug. Dieses konnte nach einem Wendemanöver die Verfolgung des Flüchtigen aufnehmen. Im Kreuzungsbereich der Kolpingstraße/Lindenweg konnte der Fiat-Lenker gestoppt werden. Hierbei kam es zu einer weiteren Kollision mit dem verfolgenden Dienstfahrzeug. Der 55-Jährige konnte durch die Beamten vor Ort fixiert und auf das örtliche Polizeirevier verbracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Umstände der Unfälle aufgenommen.

/mw

