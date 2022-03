Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug entwendet und dann an Wald zurück gelassen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herford (ots)

(jd) Montag (28.3.) bemerkten Mitarbeiter einer Firma an der Schillerstraße gegen 7.30 Uhr, dass zwei Autoschlüssel für Firmenfahrzeuge nicht mehr an ihrem vorgesehenen Platz waren. Als die Mitarbeiterinnen dann den Parkplatz kontrollierten, stellten sie fest, dass eines der beiden Fahrzeuge fehlte. Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge, der mitteilte, dass ein Auto der Firma an einem Waldstück nahe der Füllenbruchstraße abgestellt war. Die bisher Unbekannten, die das Auto aus der Schillerstraße entwendet haben, nahmen augenscheinlich mehrere in dem Fahrzeuge befindliche, hochpreisige Werkzeuge mit. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten und warum sie das Auto schlussendlich zurückließen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell