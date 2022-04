Polizei Eschwege

POL-ESW: 25-Jähriger nach Bedrohungslage von der Polizei festgenommen; Kripo hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen

Eschwege (ots)

Am Montagvormittag ist ein 25-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis von der Polizei vorläufig festgenommen worden, nachdem er in Hessisch Lichtenau an der Wohnanschrift seiner 40-jährigen Lebensgefährtin gegenüber dieser gewalttätig geworden sein soll. Der Beschuldigte soll versucht haben, die Frau im Verlauf einer gewalttätigen Auseinandersetzung zu ertränken. Der 40-Jährigen gelang es, sich selbständig aus ihrer Notsituation zu befreien, aus dem Haus zu flüchten und letztlich über die Nachbarschaft die Polizei verständigen zu lassen.

Kurz nachdem die Polizei von dem gewalttätigen Übergriff informiert worden war, suchten die Beamten die Wohnanschrift mit mehreren Einsatzkräften auf und sperrten den Gefahrenbereich ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben dem 25-jährigen Tatverdächtigen auch noch die gemeinsame 1,5-Jahre alte Tochter in der Wohnung.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schlussendlich widerstandslos festnehmen, nachdem er aus freien Stücken und noch vor dem Beginn weiterer Einsatzmaßnahmen gemeinsam mit dem Kind die Wohnung verlassen hatte und auf die Straße getreten war.

Im Anschluss an seine Festnahme ist der Mann ins Polizeigewahrsam in Eschwege eingeliefert worden, wo er weiteren Ermittlungsmaßnahmen und u.a. später auch einer Blutentnahme unterzogen wurde. Der Beschuldigte verbrachte in der Folge auch die Nacht im Gewahrsam und wurde am gestrigen Dienstag nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kripo in Eschwege geführt.

