Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Im Zeitraum Mittwoch, 21.07.2021, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 22.07.2021, 11:00 Uhr, kam es in Endingen, Im Erle, zu einem Einbruchsversuch in das Vereinsheim des Tennisvereins Endingen. Der oder die Täter versuchten im Bereich des Haupteinganges eine Türe aufzuhebeln, bzw. einzutreten. Da dieses Vorhaben aber misslang und die Täter nicht in das Gebäude gelangten, ließen diese von ihrem Vorhaben wieder ab. Am Gebäude entstand dennoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen. Stand: 24.07.2021, 12.00 Uhr OW/RE FLZ/Hug

