Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr hat gestern (25.11.2020) ein Unbekannter in der Klosterstraße die Fensterscheiben der Haustür eines Anwesens eingetreten und wollte sich vermutlich Zutritt in das Anwesen verschaffen. Vermutlich wurde der Täter gestört und flüchtete unverrichteter Dinge. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in unmittelbaren Bereich wahrgenommen haben. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



