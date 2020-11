Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Über den Kreisel gerauscht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

EdenkobenEdenkoben (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer erkannte kurz nach 7 Uhr (heute, 26.11.2020) vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und schlechter Sicht nicht rechtzeitig den Verkehrskreisel bei Maikammer, weshalb er über diesen fuhr und anschließend im Straßengraben landete. Der Fahrer blieb Gott sei Dank unverletzt. An seinem Fahrzeug als auch am Verkehrskreisel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell